46. Moskova Uluslararası Film Festivali başladı

Kaynak: AA
46. Moskova Uluslararası Film Festivali başladı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, 46. Moskova Uluslararası Film Festivali büyük bir törenle başladı.

"Rusya" tiyatrosunda gerçekleştirilen açılış törenine Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, festivalin başkanı Nikita Mihalkov ve birçok sanatçı ve sinemasever katıldı.

Törende, geçen ay Moskova'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlandı. Festivalin açılışında konuşan Bakan Lyubimova, etkinlikte yaklaşık 50 ülkeden 250'ye yakın film gösterileceğini açıkladı.

Ünlü Rus yönetmen Nikita Mihalkov'un geleneksel olarak festivalin açılışını yapmasıyla başlayan tören, renkli kırmızı halı geçişiyle önceki yıllarda olduğu gibi dikkat çekti.

Türkiye'den yönetmen Hüseyin Karabey'in de aralarında bulunduğu jüri üyeleri arasında yer aldığı festivalde Murat Düzgünoğlu'nun "Köpekle Kurt Arasında" filmi de yarışacak.

İlk kez 1935 yılında düzenlenen festival, 26 Nisan'a kadar devam edecek.

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