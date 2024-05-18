47 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum’da görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botun içinde bir grup kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içindeki 1’i çocuk 28 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu tarafından belirlenen hareketli fiber tekne durduruldu ve içindeki 2’si çocuk 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.