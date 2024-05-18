47 kaçak göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
47 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 47 kaçak göçmen yakalanırken 1 göçmen kaçakçısı şüpheli ise gözaltına alındı.

Bodrum’da görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botun içinde bir grup kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içindeki 1’i çocuk 28 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu tarafından belirlenen hareketli fiber tekne durduruldu ve içindeki 2’si çocuk 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

aw207245-01-001.jpg

Son Haberler
Kilis'te motosiklet devrildi. 2 yaralı Gündem
Kilis'te motosiklet devrildi. 2 yaralı
ANPA Gross'tan Anadolu harekatı. Gaziantep'e market açtılar Ekonomi
ANPA Gross'tan Anadolu harekatı. Gaziantep'e market açtılar
Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti Gündem
Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
Marketlerde gıda denetimi yapıldı Yaşam
Marketlerde gıda denetimi yapıldı
Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı
Next4biz Türk banka ve finans profesyonellerini Azerbaycan’daki panelinde ağırladı Ekonomi
Next4biz Türk banka ve finans profesyonellerini Azerbaycan’daki panelinde ağırladı
Liseler arası ses yarışmasının kazananına altın verildi Yaşam
Liseler arası ses yarışmasının kazananına altın verildi