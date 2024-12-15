Hakim bir anda emlak zengini oldu. Aldığı rüşvetler yok artık dedirtti

2022 senesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alınan rüşvet makinesi hakimle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski İstanbul Anadolu hakimin 10 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.

3 KEZ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Defalarca rüşvet aldı, 3 kez meslekten ihraç edildi. Yaptıkları sebebiyle 10 yıl 6 ay hapis cezası alan hakimin cezası Yargıtay tarafından onandı. İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir hakkındaki suçlamalar sebebiyle 2022 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulunca 3 farklı suçta 3 kez meslekten ihraç edildi. Akdemir hakkındaki suçlamalar ise duyanların ağzını açık bıraktı.

RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre Akdemir FETÖ'ye finansal destek veren Cahit Paksoy'u yetkisi ve görev dışında usulsüzce serbest bıraktı. Yine FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamı Fikret İnan'dan rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Fikret İnan'ın vekiliyle iletişime geçen Akdemir dosyada delil bulunmadığını ifade edip İnan'ı serbest bırakacağını ifade etti ve para talep etti.

BİR KEZ DAHA PARA İSTEDİ

İddiaya göre İnan'ı tahliye eden Akdemir tutuklama tehdidiyle bir kez daha para istedi. Akdemir'in İnan'dan toplamda 50 bin dolar para aldığı ifade edildi.

6 DAİREYİ EDERİNİN ALTINDA ALDI

Suç makinesi hakimin yaptıkları bunlarla da kalmadı. Akdemir yine FETÖ'ye finansal destek sağladığı belirtilen Azim Gayrimenkul'e atanan kayyum kararının kaldırılması karşılığında 6 adet daireyi fiyatının çok daha altında satın aldı. Usul ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen işlerin ortaya çıkmasını engellemek için ise gerçeğe aykırı bilirkişi raporu hazırlanmasında aktif rol oynadı.

CEZASI ONANDI

Değerinin çok daha altında satılan daireler sebebiyle şirketin yaklaşık 10 milyon lira zarara uğradığı tespit edildi. Akdemir 2022 yılında meslekten ihraç edildi.

Yargıtay Ceza Kurulu, İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, hakim Hasan Akdemir'e rüşvet ve dolandırıcılık suçundan verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.