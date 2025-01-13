48 yılla aranıyordu: Gözlük hırsızlığıyla yakayı ele verdi

Olay, 8 Ocak'ta İzmir Konak ilçesinde Atilla Mahallesi'ndeki bir gözlükçüde meydana geldi. İş yeri sahibi, sabah saatlerinde dükkanına geldiğinde kapının kırıldığını ve güneş gözlüklerinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Görüntülerde, İ.Ş.'nin iş yeri önünden geçerek çevreyi kontrol ettiği, ardından kapıyı zorlayarak içeri girdiği ve güneş gözlüklerini çaldığı görüldü.

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48 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VARDI

Şüphelinin, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile Aranan Şahıslar ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, İ.Ş. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

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İ.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.