D Segmenti SUV olan C10 da uzunluk 4.739 mm genişlik 1.900 mm yükseklik ise 1.680 mm.

Aracın 598 beygirlik güçlü motoru 720 Nm tork üretiyor. 0 – 100 hızlanması sadece 4 saniye bu aracın ve batarya kapasitesi 81.9 kWh

22 dakika gibi kısa bir sürede %30’dan %80 e hızlı şarjla bataryalarını doldurabiliyor.

Araç ön koltuk sırtlıklarının geriye doğru tamamen yatırılması özelliğine sahip ender araçlardan birisi Hatta kendi segmentinde bu özelliğe sahip tek otomobil olarak karşımızda duruyor.

Bu aracın doğrudan rakipleri olan Tesla Model Y performans şu an 65.000 euro satış fiyatına sahip. Leapmotor C10 henüz fiyatı açıklanmayan bir model ama Tesla Model Y performanstan çok daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.