4x4 Leapmotor C10 Avrupa’da satışa çıkıyor - Resim : 1

D Segmenti SUV olan C10 da uzunluk 4.739 mm genişlik 1.900 mm yükseklik ise 1.680 mm.

4x4 Leapmotor C10 Avrupa’da satışa çıkıyor - Resim : 2

Aracın 598 beygirlik güçlü motoru 720 Nm tork üretiyor. 0 – 100 hızlanması sadece 4 saniye bu aracın ve batarya kapasitesi 81.9 kWh
22 dakika gibi kısa bir sürede %30’dan %80 e hızlı şarjla bataryalarını doldurabiliyor.

4x4 Leapmotor C10 Avrupa’da satışa çıkıyor - Resim : 3

Araç ön koltuk sırtlıklarının geriye doğru tamamen yatırılması özelliğine sahip ender araçlardan birisi Hatta kendi segmentinde bu özelliğe sahip tek otomobil olarak karşımızda duruyor.

4x4 Leapmotor C10 Avrupa’da satışa çıkıyor - Resim : 4

Bu aracın doğrudan rakipleri olan Tesla Model Y performans şu an 65.000 euro satış fiyatına sahip. Leapmotor C10 henüz fiyatı açıklanmayan bir model ama Tesla Model Y performanstan çok daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.