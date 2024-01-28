5-3'lük ağır yenilgi sonrası Barcelona teknik direktörü Xavi'den ayrılık kararı

Selahattin Ekrekli
5-3'lük ağır yenilgi sonrası Barcelona teknik direktörü Xavi'den ayrılık kararı
İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında evinde Villarreal'e 5-3 kaybeden Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Barcelona, La Liga'da Villarreal'e 5-3 gibi bir skorla kaybetti ve zirve yarışında ağır yara aldı.

Teknik direktör Xavi, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ayrılık kararını açıkladı.

Xavi, yaptığı açıklamada, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu kararı, başkanla ve ekiple konuşup aldık. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebiliriz. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Alınan kararın futbolculara ve takıma yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum. Başkan Joan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. O, harika biri " ifadelerini kullandı.

Real Madrid, La Liga'da 54 puanla lider konumdayken, Madrid'i 52 puanlı Girona takip ediyor. Barcelona ise 44 puanla 3. sırada bulunuyor.

Futbolcu olarak Barcelona'da çok sayıda kupa kazanan Xavi Hernandez, Katalan ekibiyle teknik direktör olarak ise geçen sezon LaLiga’da şampiyonluğa uzandı. Genç çalıştırıcı, Barcelona ile İspanya Süper Kupası'nı da kaldırdı.

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