5 ayda dudak uçuklatan kâr yaptılar

Tam beş ayda 190,3 milyar lira kâr ettiler. Kim kar etti sorusunun cevabı ise belli: Bankalar...Düşük politika faizi ve Bankaların uyguladığı yüksek faiz bankaların kârlarını beş ayda uçurdu

5 ayda dudak uçuklatan kâr yaptılar

Türk Bankacılık sektörünün kârı uçuşta. Hem de öyle bir uçuşta, beş ayda toplam 190,3 milyar lira kar etti. Bu rakamlar BDDK'nın mali göstergelerinde ortaya çıktı.

Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın yazısına göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri yılın ilk beş ayında yüzde 17,4 oranında net 2,5 trilyon lira artarak 16,8 trilyona ulaştı. Toplam faiz geliri yüzde 68,4 artarken, faiz giderindeki artış yüzde 138,2’ye ulaştı, net faiz geliri yerinde saydı.

Bankacılık sektörünün yılın ilk beş ayındaki vergi sonrası toplam net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1’lik bir artışla 190,3 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün Mayıs 2023’e ait konsolide olmayan mali göstergelerini açıkladı.

Buna göre sahipliğe göre banka gurupları bazında sayıca en büyük grubu oluşturan yerli özel bankalar ocak-mayıs döneminde toplamda yaklaşık 77 milyar, yabancı bankalar 71,2 milyar, kamu bankalarının ise 42,1 milyar lira net dönem kârı elde etti.

banka-karlari123456.jpg

EN YÜKSEK KÂRI YABANCI BANKALAR YAPTI

Geçen yılın eş dönemine en yüksek oranda kâr artışı yüzde 77,4’le yabancı bankalarda gerçekleşti. Yerli özel bankaların toplam net dönem kârı da yüzde 44 artarken, kamu bankalarının toplam net dönem kârında geçen yıla göre artış yüzde 9,6 ile enflasyonun çok altında kaldı.

FAİZ DIŞI GELİR VE GİDERLER

Böylece sektörün ilk beş ayda 223,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşen “net” faiz gelirinde geçen yılın eş dönemine göre artış sadece yüzde 3’te kaldı. Takipteki alacaklar için ayrılan 24,2 milyar liralık provizyondan sonra net faiz geliri ise 199,7 milyar lira ile geçen yılın eş dönemdekinin sadece yüzde 2,3 üzerinde gerçekleşti.

VERGİ ÖNCESİ KÂRLAR YÜKSELDİ

Alınan ücret, komisyon, diğer hizmet geliri ve aktif satışı gibi faiz dışı gelir ile personel gideri, kıdem tazminatı provizyonu, verilen ücret ve komisyon gibi faiz dışı giderler ile diğer nitelikteki gelir ve giderler sonrası sektörde 226,4 milyar lira ile geçen yılın ilk beş ayındakinin yüzde 33,9 üzerinde bir vergi öncesi kâr oluştu. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın eş dönemindekinden yüzde 2,7 daha az olmak üzere ayrılan yaklaşık 36 milyar liralık vergi provizyonundan sonra bankacılık sisteminin beş aylık toplam net kârı 190,3 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 44,1 üzerinde oluştu.

KREDİLERDEKİ ARTIŞ YÜZDE 21,9

En büyük aktif kalemi olan krediler beş ayda yüzde 21,9 artışla 9 trilyon 237,3 milyar TL’ye, menkul değerler de yüzde 20,4 artışla 2 trilyon 854,9 milyar TL’ye ulaştı.

İlgili Haberler
Ekonomist Cüneyt Akman uyardı: Yükselen kur enflasyonu ateşleyecek, emekçi daha da yoksullaşacak
ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı
Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke Türkiye’nin gerçek enflasyon oranını ortaya çıkardı
Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Dün benzine bugün motorine zam. Bindirim üstüne bindirim Güncel
Dün benzine bugün motorine zam. Bindirim üstüne bindirim
Şerbetçi otu mide ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Şerbetçi otu mide ağrılarına iyi geliyor
Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi resmen sona eriyor Spor
Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi resmen sona eriyor
Sokak röportajında "Kurbanda dinozor kesmişler, görüşleriniz nedir?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu Güncel
Sokak röportajında "Kurbanda dinozor kesmişler, görüşleriniz nedir?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu
Şerbetçi otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Şerbetçi otu neye iyi geliyor?
Burcu Güneş "10 sene kırmızı et yemedim" dedi sebebini açıkladı Magazin
Burcu Güneş "10 sene kırmızı et yemedim" dedi sebebini açıkladı
Türban takmayan kadınları ‘dış güç’ ilan etti Dünya
Türban takmayan kadınları ‘dış güç’ ilan etti