5 ayda dudak uçuklatan kâr yaptılar

Türk Bankacılık sektörünün kârı uçuşta. Hem de öyle bir uçuşta, beş ayda toplam 190,3 milyar lira kar etti. Bu rakamlar BDDK'nın mali göstergelerinde ortaya çıktı.

Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın yazısına göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri yılın ilk beş ayında yüzde 17,4 oranında net 2,5 trilyon lira artarak 16,8 trilyona ulaştı. Toplam faiz geliri yüzde 68,4 artarken, faiz giderindeki artış yüzde 138,2’ye ulaştı, net faiz geliri yerinde saydı.

Bankacılık sektörünün yılın ilk beş ayındaki vergi sonrası toplam net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1’lik bir artışla 190,3 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün Mayıs 2023’e ait konsolide olmayan mali göstergelerini açıkladı.

Buna göre sahipliğe göre banka gurupları bazında sayıca en büyük grubu oluşturan yerli özel bankalar ocak-mayıs döneminde toplamda yaklaşık 77 milyar, yabancı bankalar 71,2 milyar, kamu bankalarının ise 42,1 milyar lira net dönem kârı elde etti.

EN YÜKSEK KÂRI YABANCI BANKALAR YAPTI

Geçen yılın eş dönemine en yüksek oranda kâr artışı yüzde 77,4’le yabancı bankalarda gerçekleşti. Yerli özel bankaların toplam net dönem kârı da yüzde 44 artarken, kamu bankalarının toplam net dönem kârında geçen yıla göre artış yüzde 9,6 ile enflasyonun çok altında kaldı.

FAİZ DIŞI GELİR VE GİDERLER

Böylece sektörün ilk beş ayda 223,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşen “net” faiz gelirinde geçen yılın eş dönemine göre artış sadece yüzde 3’te kaldı. Takipteki alacaklar için ayrılan 24,2 milyar liralık provizyondan sonra net faiz geliri ise 199,7 milyar lira ile geçen yılın eş dönemdekinin sadece yüzde 2,3 üzerinde gerçekleşti.

VERGİ ÖNCESİ KÂRLAR YÜKSELDİ

Alınan ücret, komisyon, diğer hizmet geliri ve aktif satışı gibi faiz dışı gelir ile personel gideri, kıdem tazminatı provizyonu, verilen ücret ve komisyon gibi faiz dışı giderler ile diğer nitelikteki gelir ve giderler sonrası sektörde 226,4 milyar lira ile geçen yılın ilk beş ayındakinin yüzde 33,9 üzerinde bir vergi öncesi kâr oluştu. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın eş dönemindekinden yüzde 2,7 daha az olmak üzere ayrılan yaklaşık 36 milyar liralık vergi provizyonundan sonra bankacılık sisteminin beş aylık toplam net kârı 190,3 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 44,1 üzerinde oluştu.

KREDİLERDEKİ ARTIŞ YÜZDE 21,9

En büyük aktif kalemi olan krediler beş ayda yüzde 21,9 artışla 9 trilyon 237,3 milyar TL’ye, menkul değerler de yüzde 20,4 artışla 2 trilyon 854,9 milyar TL’ye ulaştı.