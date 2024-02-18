5 bin 200 yıllık sır çözüldü. Yanında bulunan nesne her şeyi ortaya çıkardı

CNN’de yer alan habere göre, yaklaşık 5.200 yıl önce, Danimarka'nın kuzeybatısındaki bir turba bataklığında bir adamın hayatı şiddetle sona erdi. Artık araştırmacılar, Danimarka tarihinde bilinen en eski göçmen olan "Vittrup Adamı"nın beklenmedik hikayesini anlatmak için ileri genetik analizlerden yararlandı.

Kuzey Avrupa'da keşfedilen, benzersiz bir şekilde korunmuş "kazara mumyalar" olan bataklık cisimleri , araştırmacıların uzun süredir ilgisini çekmektedir; ancak yeni bir çalışma, uzmanların ilk kez ölen kişinin yaşam öyküsünü bu derecede haritalandırdığını ileri sürüyor.

Adamın kalıntıları, 1915'te turba kesimi sırasında Danimarka'nın Vittrup kentindeki bir turba bataklığında ortaya çıkarıldı. Sağ aşık kemiği, sol alt kaval kemiği, çene kemiği ve parçalanmış kafatası, tahta bir sopanın yanında bulundu. Araştırmacılar onun MÖ 3100 ile 3300 yılları arasında başına tahta sopayla en az sekiz kez vurulduktan sonra öldüğünü tahmin ediyor.

Bilim insanları, Danimarka'nın genetik tarihöncesi hakkında Nature dergisinde yayınlanan ve 317 antik iskeletin genomlarını sıralayan yakın tarihli bir çalışmada Vittrup Adamı'nın kalıntılarını analiz etti. Aynı araştırmacılardan bazıları, Vittrup Adamı'nın DNA'sının onun genetik olarak Danimarka Taş Devri popülasyonunun geri kalanından farklı olduğunu ortaya koymasının ardından onun üzerinde bireysel bir çalışma yapmaya karar verdiler. Yeni bulguların ayrıntılarını içeren bir çalışma Çarşamba günü PLOS One dergisinde yayınlandı.

TAŞ DEVRİ GÖÇMENİ

Vittrup Adamı'nın hayatı hakkında mümkün olduğu kadar çok ipucu ortaya çıkarmak isteyen araştırma ekibi, en ileri analitik yöntemleri kullanarak onun diş minesini, tartarını ve kemik kolajenini analiz etti.

Diş minesindeki stronsiyum, nitrojen, karbon ve oksijen gibi belirli kimyasal elementlerin birlikte tespiti ve dişleri ile kemikleri üzerinde yapılan protein analizi, Vittrup Adamı'nın diyetinin nasıl bir avcı-toplayıcıdan çiftçiye dönüştüğünü ortaya çıkardı. 30 ila 40 yaşları arasında ölmeden önce.

Vittrup Man muhtemelen İskandinav Yarımadası'nın kıyısında, belki de Norveç veya İsveç'in soğuk iklimlerinde doğdu ve büyüdü. Genetik olarak bu bölgelerdeki insanlara en yakındı ve Danimarka'daki Taş Devri topluluklarından daha koyu bir cilde sahipti.

İskandinavya'da Vittrup Adamı muhtemelen balık, fok ve hatta balinalarla beslenen kuzeydeki bir avcı-toplayıcı topluluğa aitti; bu da toplayıcıların açık denizde balık tutmalarına olanak tanıyan teknelere sahip olduğunu gösteriyor.

Ve sonra, bir şey hayatının büyük ölçüde değişmesine neden oldu ve Vittrup Man, 18 veya 19 yaşlarında Danimarka'daydı ve bir çiftçinin diyetiyle koyun ve keçi yiyerek geçimini sağlıyordu.

Araştırmanın yazarları, onun Danimarka'daki çiftçi köylü toplumuna yaptığı yolculuğun "tekneyle yapılan kapsamlı bir seyahate işaret ettiğini" söyledi. Göteborg Üniversitesi'nde tarih çalışmaları bölümünde araştırmacı olan araştırmanın ortak yazarlarından Karl-Göran Sjögren, Vittrup Adamı'nın uzun mesafeli hareketlerinin olağandışı olduğunu, "ancak Danimarkalı çiftçiler ile kuzeydeki avcı-toplayıcılar arasında devam eden alışverişler hakkında bir şeyler söyleyebilir" sözleriyle ifade etti.

Vittrup Adamının neden bu kadar uzun bir yolculuk yaptığı bilinmiyor, ancak araştırmacıların birkaç teorisi var. Danimarka'da yerel toplumun bir parçası haline gelen bir esir ya da köle olması mümkün. Veya Vittrup Man, Danimarka'ya yerleşmiş bir tüccardı.

Kopenhag'daki Ulusal Müze'de Danimarka ve Akdeniz'in antik kültürleri araştırma başkanı olan araştırmanın yazarlarından Lasse Sørensen, arkeologların çakmaktaşı baltaların Danimarka'dan Norveç'teki Kuzey Kutup Dairesi'ne alınıp satıldığını bildiklerini söyledi.

Sørensen, "Çalışma, bu bulguya etten kemikten somut bir insanı da ekliyor" dedi.

Sjögren, Vittrup Adamı'nın incelenmesinin araştırmacıların Taş Devri toplumlarına kadar izlenebilecek genetik, yaşam tarzları ve ritüel uygulamalar hakkında fikir edinmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Fischer, "Vittrup Man bir göçmen; Danimarka ve çevresinden bilinen en eski tartışmasız birinci nesil göçmen" dedi. "Bildiğimiz kadarıyla, bilim insanları ilk kez Kuzey Avrupalı ​​bir kişinin yaşam öyküsünü bu kadar detaylı ve bu kadar uzak bir geçmişe ait bir şekilde haritalayabiliyor ."

BATAKLIKTA ÖLÜM

40 yılı aşkın bir süredir Taş Devri kültürlerini araştıran Fischer, Vittrup Adam'ın "öldürülüp bataklığa atılmadan önce olağanüstü bir yaşam tarzına sahip olduğunu" söyledi. Kendisi özellikle Danimarka'nın yaklaşık 6000 yıl önce avcı-toplayıcı bir kültürden çiftçi bir kültüre nasıl dönüştüğüyle ilgileniyor.

Vittrup Adam'ın sonu neden turba bataklığında parçalanmış bir kafatasıyla sonuçlandı? Araştırmacılar onun o dönemde bölgede yaygın bir uygulama olan kurban olarak öldürüldüğüne inanıyor.

Fischer, "Sulak alanların o günlerde Kuzey Avrupa'daki dini yaşamda özel bir rolü varmış gibi görünüyor" dedi.

“Vittrup Man alışılmadık derecede vahşi bir şekilde öldürüldü. Diğer insanlar ise ok atışlarıyla öldürüldü ya da iple boğuldu.”

Göteborg Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan çalışmanın ortak yazarı Kristian Kristiansen, yaptığı açıklamada, "Belki de onu, artık ağır fiziksel işlere uygun olmadığında tanrılara kurban edilen bir köle olarak anlamalıyız" dedi.

Ancak Vittrup Adam'ın yanlış zamanda yanlış yerde olması da mümkün.