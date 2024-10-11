Muğla'da sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Valilik arasında "Anneleri aşılat, buzağını yaşat" protokolü, Muğla il Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde imzalandı.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz arasında imzalanan proje ile hastalıktan ari işletmelerde gebe hayvanlara E.coli-Corona-Rota aşılarının düzenli yapılarak, ishal kaynaklı buzağı kayıplarının en aza indirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek 10 bin doz aşı ile 2 doz uygulama şeklinde 5 bin büyükbaş hayvan aşılanacak.

PROJENİN UYGULAMA YÖNTEMİ

Üreme yaşı ve periyodu göz önüne alındığında ilgili dişi hayvan varlığından yılda yaklaşık 5-6 bin buzağı elde edilebileceği öngörülüyor. Buzağıların anneleri gebelik döneminde 2 doz olmak üzere E.coli-Rota-Corona üçlü karma aşısıyla aşılanması, doğan buzağıların kolostrum yoluyla antikorları almasının sağlanması ve buzağıların bağışık hale getirilmesi amaçlanıyor.

Toplam 2 milyon 150 bin TL bütçeye sahip proje, Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek ve bu süre içerisinde şu çalışmalar yapılacak: Ekim ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından "Biyolojik Ürün Temin İşlemleri" tamamlanacak. Temin edilen bu ürünler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine sevk edilecek. Ekim 20024 ve Aralık 2025 tarihlerinde, İlçe Müdürlükleri tarafından gebe ineklere 2 doz aşı uygulaması yapılacak. Aynı dönemde, çiftçilerle toplantılar düzenlenecek. Projenin sonuç raporu Aralık 2025'te hazırlanacak.