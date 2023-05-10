5 büyük ülke dengeleri değiştirecek: Dolara alternatif yolda

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri, 22 Ağustos'ta Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da gerçekleştirilecek toplantıda ortak para birimi kullanmayı tartışacak.

KÜRESEL EKONOMİNİN 3'TE BİRİNİ OLUŞTURUYORLAR

Güney Afrika Dış İşleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre dolara alternatif para birimi oluşturma çabalarının devam ediyor.

Afrika ülkesinin Dış İşleri Bakanlığı, ortak para birimi oluşturmanın ne kadar mümkün olduğunun tartışılacağını ancak karara varma konusunda aceleci olmayacaklarını bildirdi.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ını temsil eden, küresel ekonomik üretiminin üçte birini oluşturan BRICS'e başta Suudi Arabistan ve İran gibi birçok ülkenin katılmak istediği geçtiğimiz aylarda haberleştirilmişti.

"DOLAR BORCUMUZ FAZLA"

Güney Afrika'dan yetkili Naledi Pandor, "BRICS ülkeleri niye biz kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz diye soruyor. Güney Afrika, uluslararası ticarette kullanılan bir para birimine sahip. Ancak dolar borcumuz fazla, bu yüzden bu konuya sorumlu bir şekilde yaklaşmalıyız" dedi.

Haberde ABD dolarına alternatif bir para biriminin yakın zamanda oluşturulmasının zor olduğu, mevcut tabloda doları küresel para birimin tahtından edebilecek tek paranın Euro olduğu ifade edildi.