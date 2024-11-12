5 çocuğun ölümünde ihmaller silsilesi. Amca 'İçim yanıyor' diyerek açıkladı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, barakadan bozma bir evde çıkan yangında en küçüğü 1, en büyüğü 5 yaşında olan Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık ve Aras Bulut adlı 5 kardeş yaşamını yitirdi. Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın hurda topladıktan sonra eve döndüğünde yangınla karşılaştığı, baba Hakan Akcan'ın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar (62), olayı dün akşam öğrendiğini belirterek sabah İzmir'e geldiğini söyledi.

"DEVLET İSTEDİ, VERMEDİLER"

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar (62), olayı dün akşam öğrendiğini belirtip, sabah geldiğini söyledi.

Akcan ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Açar, "Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Elimizden geleni yapardık.

Aydın'da yaşadığım için ara ara gelip, çocuklara bakarak bir ihtiyaçları varsa destek oluyorduk. En son 2 ay önce geldim. Babaları da 1,5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip, çocuklarını görüyormuş. Kardeşim Melisa'ya iki çocuğu yanına almayı, diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti. Ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçim yanıyor, çok üzgünüm" dedi.

"BU ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜ İHMALDİR"

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan ise konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bilgi aldığını belirterek, "Bu çocukların ölümü ihmaldir" dedi. Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bakanlık ekiplerinin, bu yıl içinde Akcan ailesinin evine 18 ziyaret gerçekleştirdiğini öğrendim.

Bu ziyaretlerde, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra, kardeşlerin devlet himayesine alınması teklif edilmiş, ancak aile bunu kabul etmemiş. Bu nedenle çocuklar, SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) programı kapsamında ailelerinin yanında desteklenmeye devam edilmiş. Annenin bazen çöp toplamaya çıktığı ve eve geri gelmediği yönünde iddialar var.

İzmir'de yangında ölen çocukların güzelliğini gördükçe kahroldum. Bu çocukların ölümü ihmaldir" ifadelerini kullandı.