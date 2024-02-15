5 dakikayla hayatı böyle kurtuldu

Dr. Yavuz, sağlıklı hayat merkezinde meme kanseriyle ilgili olarak; tarama, elle muayene ve erken teşhis gibi konularda halka eğitim veriyor.

Dr. Yavuz, "Ben 47 yaşındayım ve bu zamana kadar iki kere mamografi yaptırmam gerekirdi ama yapmadım. Korkularım, kaygılarım ve hayatımdaki önemsiz şeyler engel oldu. Bir gün röntgen teknisyeni arkadaşımın ısrarıyla korku ve kaygılarımı bir yana bırakıp mamografi yaptırdım" diyor.

Bu süreçte elle muayenede bir şey bulamadığını, herhangi bir şikâyeti veya belirtisi olmadığını, mamografi yaptırdığını bile unuttuğunu anlatıyor.

Dr. Yavuz, "Ama çalıştığım yerde çekilen mamografi sonucunda bana bi-rads 4c adı verilen meme kanseri öncüsü bir tanı kondu. Bu tanıyla ileri tetkik ve tedavi gördüğümde meme kanseri olduğumu öğrendim" şeklinde devam ediyor.

TARAMANIZI YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Mamografi sayesinde erken tanı konduğunu ve tedavisinin başarıyla tamamlandığını söyleyen Dr. Yavuz, "Şimdi sağlıklı bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. İşte o beş dakika hayatımı değiştirdi ve çok güzel sonuçlar getirdi. Her ay yapacağınız elle meme muayenesi hayatınızı kurtarabilir, mamografi de tanınızın erken olmasını sağlayabilir. Ben bir doktor olarak bunu yaşadım. Kendi çalıştığım yerde bunu başardım. Sizleri de KETEM birimlerinde mamografinizi yaptırmaya çağırıyorum" diyor.

TEDAVİYE HEMEN BAŞLADI

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çalışan Röntgen Teknisyeni Ayşen İsimbay Kızmaz, Dr. Mehlika Yavuz'u mamografi yaptırmaya ikna ettiğini söylüyor.

Dr. Yavuz, "İki hafta sonra gelen sonuçta kendisinde bir bulgu olduğunu ve hastaneye gitmesi gerektiğini uyardık. Allah'a şükür ileri tedavi görmeden kendisine 5 dakikalık bir işlemle hayat vermiş olduk" diyor.

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlıklı hayat merkezinde çalışan Dr. Mehlika Yavuz, kendi hayatından bir örnek vererek meme kanserinin erken teşhisinin hayati önemini anlattı.

Sadece 5 dakika ayırarak yaptırdığı mamografi ile meme kanserini erken aşamada yakaladığını söyleyen Dr. Yavuz, bu 5 dakikanın hayatını nasıl değiştirdiğini ve olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Dr. Yavuz, sağlıklı hayat merkezinde halka meme kanseri konusunda; tarama, elle muayene ve erken teşhis gibi önemli bilgiler veriyor.

Dr. Yavuz, "Ben 47 yaşındayım ve bu güne kadar iki defa mamografi olmam lazımdı ama olmadım. Korkularım, kaygılarım ve hayatımdaki gereksiz şeyler buna engel oldu. Bir gün röntgen teknisyeni arkadaşımın ısrarıyla korku ve kaygılarımı kenara atıp mamografiye gittim" diyor.

Bu süreçte elle muayenede bir problem görmediğini, herhangi bir şikâyeti veya semptomu olmadığını, mamografi yaptırdığını bile hatırlamadığını anlatıyor.

Dr. Yavuz, "Ama çalıştığım yerde çekilen mamografi sonucunda bana bi-rads 4c denilen meme kanseri öncülü bir durum tespit edildi. Bu durumla ileri tetkik ve tedaviye başladığımda meme kanseri olduğumu öğrendim" şeklinde devam ediyor.

TARAMANIZI AKSATMAYIN

Mamografi ile erken tanı konulduğunu ve tedavisinin tamamlandığını belirten Dr. Yavuz, "Şimdi sağlıklı bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. İşte o beş dakika hayatımı kurtardı ve çok iyi sonuçlar getirdi. Her ay yapacağınız elle meme muayenesi hayatınızı tanımanıza, mamografi de tanınızın erken olmasına yardımcı olacaktır. Ben bir hekim olarak bunu deneyimledim. Kendi çalıştığım yerde bunu gerçekleştirdim. Sizleri de KETEM birimlerinde mamografinizi çektirmeye davet ediyorum" diyor.

TEDAVİYE HIZLICA BAŞLADI

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Röntgen Teknisyeni Ayşen İsimbay Kızmaz, Dr. Mehlika Yavuz'a mamografi yaptırmaya teşvik ettiğini söylüyor.

Dr. Yavuz, "İki hafta sonra gelen sonuçta kendisinde bir bulgu olduğunu ve hastaneye yönlendirdik. Allah'a şükür ileri tedavi görmeden kendisine 5 dakikalık bir işlemle hayat vermiş olduk" diyor.