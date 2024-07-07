5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor

Bakanlık tarafından duyurulan Seyahatsever projesine ilişkin detaylar duyuruldu. Projeye yapılcak başvurular yarından itibaren başlayacak ve 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Proje kapsamında yararlanmak isteyenlerin 18-30 yaş aralığında olmaları gerektiği belirtildi.

2024 GSB Seyahatsever projesi, deprem bölgesi hariç illerde bulunan 1 kız ve 1 erkek yurdunda hizmet verecek. Bu yurtlarda konaklamak için belirli şartlar olacak, detaylar başvuru süreci başladığında açıklanacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Proje kapsamında yurtlarda 5 gün süreyle ücretsiz konaklamak isteyen kişilerin, rezervasyon yapacakları yurda en az bir gün öncesinden 444 0 472 (ALO GSB) numarasını arayarak isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile başvuru yapmaları gerekiyor. Bu başvuru süreciyle ilgili detaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan yönlendirmelere göre yapılacaktır.

EMEKLİLER İÇİN DE ÜCRETSİZ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kapsamında bulunan yurtlarda emekliler için de ücretsiz konaklama projesi gerçekleştirecekleri duyurulmuştu.

Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerini ücretsiz olarak emeklilere açma kararı aldıklarını ifade etti. Bu adımın, emeklilerin yaz aylarında konaklama ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçladığı belirtildi.

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REZERVASYON NASIL YAPILACAK?

Konuyla ilgili çalışmaların başladığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik ücretsiz tatil projesinde geçen yıl gençler için uygulanan 'Seyahatsever Projesi' modelinin benimseneceğini açıkladı.

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Işıkhan, gençlerin başvurularını ALO GSB hattı olan 444 0 472 numarasını arayarak en az bir gün öncesinden rezervasyon yaptırdıklarını ve tercih ettikleri bölgedeki yurtlarda en fazla 5 gün konaklama yapabildiklerini hatırlattı. Ayrıca, emeklilerin de benzer şekilde 'ALO GSB' aracılığıyla konaklama başvurularını yapabileceklerini ve istedikleri bölgede 5 gün boyunca ücretsiz konaklama fırsatından yararlanabileceklerini belirtti.