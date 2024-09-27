5 gündür kayıptı! Müge Anlı’nın programında aranan gençten acı haber geldi

Çorum’da 5 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Samet Şeker’i bulmak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuşlardı. 22 yaşındaki gençten acı haber geldi. Aracıyla birlikte kaybolan Samet Şeker, Dut Köyü civarında uçuruma yuvarlandığı tespit edilerek ölü bulundu.

AİLESİ MÜGE ANLI’YA BAŞVURMUŞTU

Ailesinin ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu Şeker’in acı kaybı, kentte üzüntü yarattı.

Edinilen bilgilere göre, Samet Şeker’in Çorum merkeze bağlı Dut Köyü civarlarında aracıyla uçuruma yuvarlandığı ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ailesi, Samet Şeker’in bulunması için ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvurmuştu.