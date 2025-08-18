5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Jandarma ekipleri tarafından 5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.

Suçlulara ve suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını belirterek 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüphelinin tutuklandığını, 9’u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

1kapak-002.jpg

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, Aydın'da; baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de; yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de; '6136 sayılı kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı' suçlarını işledikleri şüphesiyle bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda tutuklanan 26 şüphelilere ait; 1 milyar 200 milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi ve banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi. Valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

