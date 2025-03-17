5 katlı binadaki yangında yürekleri ağıza geldi

Yangında, binada ciddi maddi hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise elektrikli sobadan çıkan kıvılcımlar olarak belirlendi. Komşu binada ise bir vatandaş, bahçe hortumu ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI VE YAYILMA SÜRECİ

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Alanya'nın Toslak Mahallesi Bayazıt Caddesi Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dubleks evin üst katındaki elektrikli sobadan çıkan kıvılcımlar, önce çatı katındaki daireye, ardından ise alt kata sıçradı. Evde bulunan kişiler, hızla dışarı çıkarak kendilerini güvene aldı. Yangın, kısa sürede binanın diğer dairelerine de yayıldı.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etti ve yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma işlemi gerçekleştirildi. Yangının etkisiyle, binanın çatı katındaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi, ayrıca komşu iki dairede de maddi hasar oluştu.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Yangının yükseldiğini gören yan binadaki komşular, balkondan bahçe hortumu ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının başladığı binada yaşayan apartman sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HİSSEDİLEN KORKU VE ÇABALAR

Yangına müdahale edenlerden Azad Kılıç, yangını fark ettikten sonra terasa çıkarak bahçe hortumu ile müdahale ettiklerini belirtti. Kılıç, “Pencereden baktık, yan binanın çatı tarafında yangın çıktığını fark ettik. Biz de terasa çıkıp, hortum ile müdahale ettik” dedi. Ayrıca, telefonla bilgilendirilen komşu Hasan Koca ise, “Yangının yükseldiğini fark ettim, koşarak geldim. İtfaiyeye yardım ediyordum. Binada kimsenin olmadığını öğrendik” şeklinde konuştu.

YANGININ SONUÇLARI VE İNCELEME

Yangında, 1 daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, 2 dairede ise maddi hasar meydana geldi. Yangına, 3 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.