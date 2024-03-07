5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Kaynak: İHA
5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Gür Sokak üzerinde oldu.

5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çatıdan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik soğutma çalışması ile söndürülürken, yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar ise çıkarıldı.

Çatıda başlayan ve kısa sürede alevlerin yükseldiği yangın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın sonrası binanın çatısında hasar oldu.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

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