5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Edirne'de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre Edirne'nin Fatih Mahallesi 13. Sokak'ta 2 yaşındaki Metahan G., 5. kattaki evlerinin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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