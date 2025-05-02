5 kiloluk kırlangıç balığı dikkat çekti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
5 kiloluk kırlangıç balığı dikkat çekti!

Sinop'ta balıkçılar tarafından 5 kilogramlık kırlangıç balığı yakalandı. Kırlangıç, vatandaşlar tarafından oldukça dikkat çekti.

Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle "Akdeniz balığı" olarak bilinen kırlangıç balığı, iri oluşu ve turuncu rengiyle balık tezgâhlarında dikkat çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve görünüşüyle farklı olduğunu hissettiren nadide kırlangıç balığı, Sinop'ta tezgâhlarda kilogramı 500 liradan satışa sunuldu.

Balık satıcısı Şükrü Can yaptığı açıklamada, "Tezgahta farklı renkli oluşuyla baya ilgi çekiyor, görenler fotoğrafını çekiyor. Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına da yolladığımız oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Kilosu şu anda 500 TL. 5 kilogram gelen balığımız tek başına 2 bin 500 TL ediyor" dedi.

5 kiloluk kırlangıç balığı dikkat çekti!

5 kiloluk kırlangıç balığı dikkat çekti!

5 kiloluk kırlangıç balığı dikkat çekti!

5 kiloluk kırlangıç balığı dikkat çekti!

Son Haberler
Minibüs ile otomobil kazaya karıştı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
Minibüs ile otomobil kazaya karıştı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
Bursa'da korkutan kaza!
Bursa'da korkutan kaza!
Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu
Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu
Gazze'ye giden aktivist yardım gemisine saldırı: Jeneratör hedef alındı
Gazze'ye giden aktivist yardım gemisine saldırı: Jeneratör hedef alındı
Apartman boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Apartman boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı