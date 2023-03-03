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Akşener'in açıklamaları sonrası 5 lider telefonda görüştü. Ortak açıklama bekleniyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası, 6'lı masadan 5 liderin telefonla görüştüğü ve ortak açıklama yapılması beklendiği iddia edildi...

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 18:08
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5 lider telefonda görüştü. Ortak açıklama bekleniyor

Akşener'in açıklamaları sonrası 5 lider telefonda görüştü. Ortak açıklama bekleniyor
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya gelen ve Altılı Masa’ya eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından beş liderin telefonda görüştüğü bildirildi.

Habertürk'ün haberine göre, Altılı Masa’nın beş liderinin ortak açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün; partinin Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Toplantı saat 14.00'te başladı. Bir saat süren kritik toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, “Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, bizim itirazımız dün de aynıydı bugün de aynı” dedi.

'Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir' diyen Akşener, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir platform olmaktan çıkmıştır" dedi. Akşener devamında, "Sayın Mansur Yavaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizleri sevdi bağrına bastı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor” diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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