5 milyon hayvanın öldüğü ülkede alarm zilleri çalıyor. Hükümet fon çağrısı yaptı

Kaynak: NTV
5 milyon hayvanın öldüğü ülkede alarm zilleri çalıyor. Hükümet fon çağrısı yaptı
Moğolistan’da etkili olan son 50 yılın en sert kışı nedeniyle 4,7 milyondan fazla hayvanın öldüğü bildirildi. Moğol hükümeti geçim sıkıntısı çeken halk için fon çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Moğolistan'ın son 50 yılın en sert kışını geçirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre Moğolistan'da bu kış soğuk hava nedeniyle 4,7 milyondan fazla hayvan öldü.

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Soğuk havanın binlerce insanın geçimini ve gıda tedarikini etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Verilere göre kasım ayından bu yana en az 2 bin 250 çoban aile, hayvanlarının yüzde 70'inden fazlasını kaybetti. Raporda, şu anda 7 binden fazla ailenin yeterli gıdaya erişemediği belirtildi.

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Moğol hükümeti geçen ay 15 Mayıs'a kadar sürecek bir yüksek hazırlık durumu ilan etti ve geçim kaynaklarını kaybeden insanların acılarını hafifletmek için fon çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bu yılki kar yağışı son 49 yılın en yüksek seviyesiydi ve ocak ayında zirveye ulaşarak ülkenin yüzde 90'ını kapsadı.

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