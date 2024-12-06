5 milyon üzeri memuru ilgilendiriyor... AKP yeni düzenlemenin sinyalini verdi

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
5 milyon üzeri memuru ilgilendiriyor... AKP yeni düzenlemenin sinyalini verdi

AKP içerisinde yapılan istişare toplantılarında sayıları 5 milyonu aşan memurların ikinci işte çalışmasına olanacak sağlayacak yeni düzenlemenin sinyali verildi.

Sayısı 5 milyonu aşan memurları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşanıyor. AKP içerisinde yapılan istişare toplantılarında birçok milletvekili, “memurların mesai dışında ek işte çalışmalarına imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliği” vurgusunu yaptı.

“EK İŞTE ÇALIŞMALARINA İMKAN TANIYACAK”

Enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün azalan ve ek işlerle yaşamını sürdüren memur sayısı da artmaya devam ediyor. AKP tarafından memurlar için yeni düzenleme sinyali geldi. Türkiye Gazetesi haberine göre; AKP içerisinde yapılan istişare toplantılarında birçok milletvekili, “memurların mesai dışında ek işte çalışmalarına imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliği” ayak bastı. Bunun devletin daha fazla gelir sağlamasına neden olacağı belirtildi.

MEVCUT DÜZENLEMEDE CEZASI VAR

Mevcut düzenlemede memurlar, mesai saatleri dışında ek iş yaptığı takdirde disiplin cezasına çarptırılıyordu. Cezadaki uyarı mekanizmasında; kınama veya kademe ilerlemesinin durdurulması gibi hafif cezalardan, ağır disiplin cezalarına kadar farklı seçenekler yer alıyor.

MEMURLARDA İKİNCİ İŞTE ÇALIŞMADA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Son zamanlarda yapılan denetimlerde birçok memurun mesai dışındaki çalışmaları nedeniyle gelir elde etmeye devam ettiği görüldü. Memurluktan başka, en fazla ek işte çalışan grupta öğretmenler, avukatlar, doktorlar ve hemşireler olduğu göze çarpıyor. Kamu çalışanı öğretmenlerin büyük bir bölümü ek ders vererek para kazanıyor, bazı avukatlar ise mesai saatleri dışında hukuki danışmanlık hizmetlerine devam ediyor.

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