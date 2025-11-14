İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ticareti yapan beş 5 farklı suç örgütü tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün operasyon düzenlenirken 24 tonun üzerinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan olaya ilişkin 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 636 taşınmaza, 168 motorlu taşıta, 1 adet kuru yük gemisine ve 97 şirketin ortaklık payına el konuldu.

5 FARKLI SUÇ ÖRGÜTÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ticareti yapan beş 5 farklı suç örgütü tespit edildi.

Suç örgütlerinin kullanımındaki kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı da soruşturmada belirlendi.

Kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi sonucu varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman Türkiye’ye zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıkları görülerek yüksek miktarda yasadışı gelir elde edildiği soruşturma kapsamında saptandı. Şüphelilerin bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları da soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Tespit edilen suç örgütlerinden, Fehmi Karcı ve Ünal Özeler liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Sevkiyatlardaki uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 7 tonun üzerinde olduğu da tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 8’inin yurt dışında, 12’sinin cezaevinde, 35 kişinin ise Türkiye’de olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Veysi Gündoğan liderliğinde kurulan suç örgütünün ise yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 22 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 5 tonun üzerinde olduğu da tespit edildi. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 30’unun yurtdışında, 37’sinin cezaevinde, 63 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlendi.

Orhan Turgut liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 4 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği de soruşturma ile anlaşıldı. Sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 600 kilogramın üzerinde olduğu tespit edildi. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 3’ünün yurt dışında, 1’inin cezaevinde, 5 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlendi.

Kamuran Ata ve Adnan Korkmaz liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurtdışında farklı tarihlerde 6 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlendi. Sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 4 kişinin yurt dışında, 4 kişinin cezaevinde, 11 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Ahmet Münir Güverte liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurtdışında farklı tarihlerde 20 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 11 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 11 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 6 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

120 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

Suç örgütlerinin mensubu olan ve Türkiye’de bulunan 120 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde eşzamanlı operasyon düzenlenirken, yurtdışında bulunduğu tespit edilen 56 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak amacıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatı.

Suç örgütleri mensuplarının, suçtan elde ettiği gelir ile aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları da soruşturma çerçevesinde tespit edildi. Bu kapsamda, 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 636 adet taşınmaza, 168 motorlu taşıta, 1 kuru yük gemisine, 97 şirketin ortaklık payına el konuldu.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan, Fehmi Karcı ve ailesinin sahibi ve yetkilisi olduğu Daımond Group Emlak ve Danışmalık Ltd. Şti, Karcı İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Mavi Okyanus Denizcilik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti ve Karcı Lojistik Anonim Şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.