5 yaşındaki yaban keçisini avlayan şahıs unutamayacağı bir ceza aldı

Kaynak: AA
5 yaşındaki yaban keçisini avlayan şahıs unutamayacağı bir ceza aldı
Niğde’nin Çamardı ilçesinde yaban keçisi avlayan bir şahsa Av koruma ve İl Jandarma ekipleri tarafından tam 311 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışma yaptı.

Normal şartlar altında avcılık sadece Devletin izin verdiği bölgelerde belirlediği tarihler arasında gerçekleştirebilir. Fakat bu şartlar dışında avcılık yapan kişilere belirlendiği takdirde Devlet kurumları tarafından yüksek para cezalar kesiliyor.

Niğde’de izin olmamasına rağmen yaban keçisi avlayan bir şahsa Av koruma ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 yaşındaki yaban keçisini avladığı için para cezası kesti. Cezanın bedeli ise 311 bin 522 lira oldu.

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