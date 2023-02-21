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  • Alec Baldwin davasında flaş gelişme. 'Kasıtsız adam öldürmek'ten 5 yıl hapsi isteniyordu

Alec Baldwin davasında flaş gelişme. 'Kasıtsız adam öldürmek'ten 5 yıl hapsi isteniyordu

"Rust" filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmakla suçlanan ünlü oyuncu Alec Baldwin hakkında savcılık, 5 yıllık hapis cezası artırımından vazgeçti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 12:27
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5 yıl hapsi isteniyordu. Alec Baldwin davasında flaş gelişme

Alec Baldwin davasında flaş gelişme. 'Kasıtsız adam öldürmek'ten 5 yıl hapsi isteniyordu
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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuştu. Kazanın soruşturmasında geçen ay bir gelişme yaşanmış, savcılık, bir yılı aşkın soruşturmanın ardından Baldwin ve set ekibinin "kasıtsız adam öldürme"den suçlanacağını açıklamıştı.

Baldwin, ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in trajik ölümü nedeniyle verdiği hukuk savaşında büyük bir zafer elde etti.

CEZA ARTIRIMI TALEBİ GERİ ÇEKİLDİ

64 yaşındaki yıldız, ocak ayı sonlarında açılan davada "kasıtsız adam öldürmekle" suçlandı. Suçlu bulunursa, yalnızca bu nedenle 18 ay hapis cezasına çarptırılabilir.
Ancak suçlamaya, 5 yıl daha hapis cezası getiren bir "ateşli silah artırımı" eşlik etmişti. Baldwin, kazara ateş etme olayına kadar yasal olarak yürürlüğe girmemiş olan artırmanın suçlamalarından düşürülmesini talep etti.

Dün görülen davada savcının cezayı artırma talebi kaldırıldı.

ABC News'in haberine göre, bu indirim sadece Baldwin'i etkilemeyecek. Rust filmi setinde zırh ustası olarak çalışan Hannah Gutierrez-Reed'in de cezası düşürülecek.

Yetkililer, Santa Fe bölge savcısı ve özel savcının, Rust film setinde Halyna Hutchins'in ölümüyle ilgili kasıtsız insan öldürme suçlamalarındaki "ateşli silah ceza artırımını" kaldırdığını bildirdi.
 

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