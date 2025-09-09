5 yılda 8 kez yakalandı: Ehliyetine el konuldu, 37 bin TL ceza kesildi!

Kaynak: İHA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde son 5 yıl içerisinde 8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu, 37 bin 354 TL'de ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Çatalçam Mahallesi yol ayrımında "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Trafik jandarması ve asayiş ekiplerince yapılan uygulamada bir otomobil durduruldu. İsmi açıklanmayan sürücüye yapılan testte 3.04 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede sürücünün son 5 yıl içerisinde 8 kez alkollü araç kullandığı ortaya çıktı. Son 1 yıl içinde ise 100 ceza puanı sınırını aşan sürücüye 37 bin 354 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

