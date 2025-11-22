AKP ve Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 11. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması, pakete yeni bir madde eklenmesi nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi.

İNFAZ YASASI GELİYOR

MHP ve Adalet Bakanlığı'nın talebiyle, pakete COVID-19 salgını döneminde çıkarılan ve açık cezaevindeki hükümlülerin cezalarının kalan kısmını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz etmesine olanak tanıyan düzenlemenin kapsamını genişleten bir hüküm eklenmesi planlanıyor.

Türkiye gazetesinde Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; daha önce yürürlüğe giren düzenleme, sadece 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde cezası kesinleşen hükümlüleri kapsıyordu. Yeni düzenleme ise bu kapsamı genişleterek, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti henüz kesinleşmeyen kişilere de cezaevinden erken çıkış yolu açacak.

Bu düzenleme, Haziran ayında çıkarılan 10. Yargı Paketi'nde de gündeme gelmiş ancak son anda paketten çıkarılmıştı.

TUNÇ SİNYALİ VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da 'niye ben yararlanamıyorum?' diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir" diyerek konuya dair sinyal vermişti.

KİMLER YARARLANACAK?

Örgütlü suçlar ve terör suçları kapsam dışı tutulacak. Düzenlemeden ilk aşamada yaklaşık 50 bin civarında hükümlünün yararlanması bekleniyor. Ancak Adalet Bakanlığı kaynakları, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenlerin cezalarının kesinleşme süreçleri ilerledikçe bu sayının zamanla artacağını ifade ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, yargılamaları devam eden sanıkların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Bu eksikliğin kesin olarak giderilmesi lazım" sözleriyle düzenlemenin yasalaşması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, yapılacak düzenlemenin hukuken 'af' niteliğinde olmadığını savunsa da, binlerce kişinin cezaevinden çıkacak olması nedeniyle kamuoyunda 'kısmi af' olarak değerlendiriliyor.