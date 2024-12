50 Cent sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Rapper 50 Cent, müzik kariyerinin ötesinde, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme geliyor. Gangster rap tarzı ve tartışmalı kişiliğiyle tanınan 50 Cent, özellikle ünlülerle yaşadığı gerilimlerle dikkat çekiyor. Son dönemde, ünlü rapçi Sean Combs hakkında yapmayı planladığı Netflix belgeseliyle viral hale geldi. Ancak bu kez odağında, başka bir ünlü isim var: Jay-Z.

Netflix merakla beklenen belgeseli aldı

JAY-Z İLE YENİ ÇATIŞMA

50 Cent ve Jay-Z arasındaki rekabet, 1990’ların sonlarına kadar uzanıyor. İki rapçi, o dönemde birbirlerine karşı sert eleştirilerde bulunmuştu. 2007’de aralarındaki gerginlik, Sean «Diddy» Combs ile birlikte yaptıkları bir şarkının remix çalışmasıyla sona ermişti. Ancak yakın dönemde, eski düşmanlık yeniden su yüzüne çıktı. Jay-Z'nin Roc Nation adlı şirketi, 2020’den bu yana Super Bowl’un ünlü yarı zaman şovunun yapımında yer alıyor. 50 Cent, Jay-Z'nin bu görevi sürdürmesinin yanlış olduğunu savunuyor. Son dönemde Jay-Z’ye yönelik cinsel saldırı suçlamaları gündeme gelirken, 50 Cent de bu konuda tavrını sertleştirdi ve Jay-Z’nin Super Bowl şovundan çıkarılmasını istedi.

Ok I don’t know what’s going on, but are we gonna still have the Super Bowl. ????I’m just asking for a friend • https://t.co/0nT7heDPcR pic.twitter.com/5NZ7YAUc0c