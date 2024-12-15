50 Cent sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Rapper 50 Cent, müzik kariyerinin ötesinde, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme geliyor. Gangster rap tarzı ve tartışmalı kişiliğiyle tanınan 50 Cent, özellikle ünlülerle yaşadığı gerilimlerle dikkat çekiyor. Son dönemde, ünlü rapçi Sean Combs hakkında yapmayı planladığı Netflix belgeseliyle viral hale geldi. Ancak bu kez odağında, başka bir ünlü isim var: Jay-Z.

Netflix merakla beklenen belgeseli aldı

JAY-Z İLE YENİ ÇATIŞMA

50 Cent ve Jay-Z arasındaki rekabet, 1990’ların sonlarına kadar uzanıyor. İki rapçi, o dönemde birbirlerine karşı sert eleştirilerde bulunmuştu. 2007’de aralarındaki gerginlik, Sean «Diddy» Combs ile birlikte yaptıkları bir şarkının remix çalışmasıyla sona ermişti. Ancak yakın dönemde, eski düşmanlık yeniden su yüzüne çıktı. Jay-Z'nin Roc Nation adlı şirketi, 2020’den bu yana Super Bowl’un ünlü yarı zaman şovunun yapımında yer alıyor. 50 Cent, Jay-Z'nin bu görevi sürdürmesinin yanlış olduğunu savunuyor. Son dönemde Jay-Z’ye yönelik cinsel saldırı suçlamaları gündeme gelirken, 50 Cent de bu konuda tavrını sertleştirdi ve Jay-Z’nin Super Bowl şovundan çıkarılmasını istedi.

Ok I don’t know what’s going on, but are we gonna still have the Super Bowl. ????I’m just asking for a friend • https://t.co/0nT7heDPcR pic.twitter.com/5NZ7YAUc0c — 50cent (@50cent) December 9, 2024

DİDDY'YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Sean «Diddy» Combs ise son dönemde başka bir skandalla gündemde. 50 Cent, Diddy’nin çevresindeki gizemli olayları sosyal medyada alaycı bir dille eleştirdi ve ünlü rapçiye yönelik sık sık şakalar yaptı. 50 Cent, Diddy'nin gerçek yüzünü gösterecek bir belgesel hazırlayacağını duyurdu ve bu belgeselin Netflix’te yayınlanması planlanıyor. Hatta sosyal medyada Diddy’nin durumuyla ilgili yaptığı paylaşımlarla, durumu daha da derinleştirdi.

KENDRİCK LAMAR VE DRAKE ÇATIŞMASI

50 Cent’in sosyal medyada tartışmalara karıştığı bir başka konu ise, Kanadalı rapçi Drake ile Amerikalı rapçi Kendrick Lamar arasındaki uzun süredir devam eden çatışma. İlk başlarda dost olan bu iki isim, zamanla birbirlerine hakaretler içeren şarkılarla karşılık verdi. Ancak 2024 yılının Mayıs ayında, Kendrick Lamar’ın bu çekişmeyi kazandığı düşünülüyordu. 50 Cent, Drake’in yanında yer alarak, Lamar’a karşı sert eleştirilerde bulundu ve bu konuda sosyal medyada birçok açıklama yaptı.

LUİGİ MANGİONE VE DİĞER TARTIŞMALAR

50 Cent, sosyal medyada yaptığı bir başka tartışmalı paylaşımda, mafya dünyasından tanınan Luigi Mangione hakkında bir belgesel hazırlayacağını duyurdu. "Bu cinayet şüphelisini seviyorum, üzgünüm ama onun hakkında bir belgesel yapacağım," diyerek bu paylaşımdan dolayı büyük tepki topladı. Hatta daha sonra bu paylaşımı sildi, ancak açıklamaları, takipçileri ve medya tarafından hızla yayıldı.

RAPPERLIKTAN SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİNE

50 Cent, sosyal medyada sürekli olarak yorum yaparak, en son tartışmaların merkezinde yer almayı başarıyor. Kendisi, eski bir gangster rapçi olarak tanınsa da, günümüzde “doğruyu ortaya koymak” adına sıkça “iyi adam” rolüne bürünüyor. Hangi skandal olursa olsun, 50 Cent, bu olayların başrolünde yer almayı tercih ediyor ve bu şekilde sürekli olarak medyada yer alıyor. Sadece müzikle değil, hayatına dair tartışmalarla da adından söz ettiriyor. 50 Cent’in sosyal medya performansı, tartışmaların odağında kalmasını sağlıyor ve eski rakiplerinin de hedefi olmaktan kaçınmıyor.