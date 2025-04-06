Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı

Kaynak: İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada damat, kaynanasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Aktarılan bilgilere göre, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde daha önceden aralarında tartışma bulunan aileler arasında kavga çıktı.

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Kavga sırasında damat Fatih K., kaynanası Birgül A.'yı bıçakla göğsünden yaraladı. Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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