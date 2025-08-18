50 milyonluk teklifi reddettiler! Chelsea'den Inter'e servet

Kaynak: Haber Merkezi
50 milyonluk teklifi reddettiler! Chelsea'den Inter'e servet

Premier Lig'in iddialı takımlarından Chelsea, Inter'in savunmacısı Bastoni için 50 milyon euro önerdi.

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Inter'de savunmanın önemli isimlerinden Bastoni'ye yüksek bir transfer teklifi geldi.

Premier Lig ekibi Chelsea, İtalyan savunmacı için 50 milyon euroluk teklif yaptı.

26 yaşındaki yıldızını kadrosunda tutmak isteyen Inter, dev teklife olumsuz yanıt verdi.

GÜNCEL DEĞERİ 80 MİLYON

Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Bastoni'nin, güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor.

Inter forması altında geçen sezon 57 maçta süre bulan Bastoni, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

