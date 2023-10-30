50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı

Kanada’da 50 yaşındaki ve daha önce Nicholas J. Cepeda olarak bilinen biyolojik bir erkek olan daha sonra kendisine Melody Wiseheart diyen kişi, 15 yaşındaki kızların katıldığı yüzme yarışmasına katıldı.

Aynı zamanda Toronto York Üniversitesi'nde profesör olan Wiseheart, daha önce de birçok yarışmaya katıldı ve bu yarışmalardaki en büyük kişi 2000 doğumluydu. Wiseheart’ın katıldığı yarışmada katılımcıların çoğu 15-18 yaşları arasındaydı.

Kendisini küçük bir kız olarak tanımlayan 50 yaşındaki erkek profesörün, Kanada’da yarışmalara katılımını engelleyen bir kural ise bulunmuyor.

Yetişkinler için özel olarak tasarlanmış farklı yüzme kulüpleri ve yüzme yarışmaları olmasına rağmen, 15 yaş ve üstü yüzme kategorisinin rakiplerinin maksimum yaşını belirleyen resmi bir politikası yok.

Wiseheart'ın eşi Sandi tarafından oluşturulan bir blogda, "Melody kendisini çok genç yaşlardan beri bir kız olarak görüyordu. Ancak evlenene kadar geçiş yapmadı. Çünkü doğduğumda vücudumda bir hata vardı: Bir kız çocuğunun beynine ve duygularına sahibim, ancak bazı oğlanlar dışarıda parçalanıyor. Dışarıdan da kız olabilmek için bazı şeyleri değiştiriyorum ama bu uzun zaman alıyor. Kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum ama birkaç ay içinde artık sakalım olmayacak ve gerçekte olduğum kişiye daha çok benzemeye başlayacağım” ifadeleri yer alıyor.

Kayıtlara göre Wiseheart, 2017'den beri Orangeville Otters ile yüzüyor ve yarışıyor.