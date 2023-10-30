50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı

Kanada’da 50 yaşında erkek profesör kendisini ‘küçük kız çocuğu’ olarak tanımladığını öne sürerek 15 yaşındaki kızların katıldığı yüzme yarışmasına katıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı

Kanada’da 50 yaşındaki ve daha önce Nicholas J. Cepeda olarak bilinen biyolojik bir erkek olan daha sonra kendisine Melody Wiseheart diyen kişi, 15 yaşındaki kızların katıldığı yüzme yarışmasına katıldı.

f9cjll-wqaaa9g.jpg

Aynı zamanda Toronto York Üniversitesi'nde profesör olan Wiseheart, daha önce de birçok yarışmaya katıldı ve bu yarışmalardaki en büyük kişi 2000 doğumluydu. Wiseheart’ın katıldığı yarışmada katılımcıların çoğu 15-18 yaşları arasındaydı.

Kendisini küçük bir kız olarak tanımlayan 50 yaşındaki erkek profesörün, Kanada’da yarışmalara katılımını engelleyen bir kural ise bulunmuyor.

maxresdefault.jpg

Yetişkinler için özel olarak tasarlanmış farklı yüzme kulüpleri ve yüzme yarışmaları olmasına rağmen, 15 yaş ve üstü yüzme kategorisinin rakiplerinin maksimum yaşını belirleyen resmi bir politikası yok.

Wiseheart'ın eşi Sandi tarafından oluşturulan bir blogda, "Melody kendisini çok genç yaşlardan beri bir kız olarak görüyordu. Ancak evlenene kadar geçiş yapmadı. Çünkü doğduğumda vücudumda bir hata vardı: Bir kız çocuğunun beynine ve duygularına sahibim, ancak bazı oğlanlar dışarıda parçalanıyor. Dışarıdan da kız olabilmek için bazı şeyleri değiştiriyorum ama bu uzun zaman alıyor. Kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum ama birkaç ay içinde artık sakalım olmayacak ve gerçekte olduğum kişiye daha çok benzemeye başlayacağım” ifadeleri yer alıyor.

Kayıtlara göre Wiseheart, 2017'den beri Orangeville Otters ile yüzüyor ve yarışıyor.

5fbd2fdb-660a-4f07-a5bc-9e2a31a27986.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti Dünya
Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti
Milliyet'in köşe yazarı gazeteye veda etti Gündem
Milliyet'in köşe yazarı gazeteye veda etti
Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu Spor
Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu Gündem
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. Gün Dünya
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. Gün
İnme tedavisi için umut verici gelişme. Bilim insanları açıkladı Sağlık
İnme tedavisi için umut verici gelişme. Bilim insanları açıkladı