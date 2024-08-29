50 yıllık gazete kapandı. Artık dijital platformda devam edecek

Bursa Hakimiyet Gazetesi, AS TV ve Radyo S ile beraber Bursa'nın medya dünyasında önemli yer edinen Medya S Grubu, basılı yayını sona erdirme televizyon ile radyo yayınlarına ise ara verdiği öğrenildi.

MEDYA S ARTIK SADECE DİJİTALDE

Grubun yayıncılık faaliyetlerini artık yalnızca bursahakimiyet.com.tr üzerinden dijital olarak sürdüreceği ifade edildi.

TV VE RADYO YAYINLARININ YENİDEN BAŞLATILMASI PLANLANIYOR

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez'in, bu hafta sonuna kadar çalışanlarına yayın durdurma kararını tebliğ edeceği ve çalışanların tüm haklarının ödeneceği belirtildi. Grubun, TV ve radyo yayınlarını ise ilerleyen dönemde yeniden başlatmayı planladığı ifade edildi.

"BURSA BASIN TARİHİNE GEÇECEK ÖNEMLİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Bursa Hakimiyet Gazetesi’nin, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 52. yıl dönümü olan 11 Eylül 1974 tarihinde AS TV’nin de 1995 yılında yayın yaşamına başladığını vurgulayan Başkanı Nuri Kolaylı, "Bursa basının okulu olan, yüzlerce gazeteciyi Bursa basınına kazandıran, binlerce meslektaşımızın da anılarının yaşadığı Medya S, Bursa için çok önemli bir değerdir. Bu değerin sadece internette yayınlarını sürdürecek olması, hepimizin yüreklerini acıtmıştır” ifadelerini kullandı.

Sürecin takipçisi olduğunu ve Medya S çalışanlarına özlük haklarının verileceğinin açıklanmasının Bursalı gazetecilerin yürek burukluğunu gidermediğini belirten BGC Başkanı Kolaylı, “Bursa basın tarihine geçecek önemli bir gün yaşıyoruz. Çok üzgünüz” dedi.