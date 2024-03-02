50 yıllık mobilya devi iflas etti! 72 mağazası vardı

Kaynak: Halk TV
50 yıllık mobilya devi iflas etti! 72 mağazası vardı
Dünyaca ünlü perakende zinciri Christmas Tree Shops, iflas ettiğini ve şirkete ait 72 şubenin tamamen kapatıldığını duyurdu.

Korona virüs süreci sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan iflas furyasına bir yenisi daha eklendi.

Merkezi Middleborough, Massachusetts'te bulunan, özel perakende mağazalarından oluşan bir Amerikan zinciri olan Christmas Tree Shops, iflas ettiğini açıkladı.

Özellikle yılbaşı kutlamalarına yönelik ürettiği ürünler ile dünyanın birçok bölgesinde satış yapan şirket, ürettiği yılbaşı ağaçları ile Türkiye pazarında da oldukça güçlü bir satıcı konumundaydı.

BİRÇOK ÜRÜN SATIYORDU

Başta Kuzeydoğu olmak üzere ABD'nin 20 eyaletinde 72 mağaza işleten ünlü perakende zinciri; indirimli perakendeci ev mobilyaları, yiyecekler, oyuncaklar ve yatak odası takımlarının yanı sıra aynı adı taşıyan yılbaşı süsleri ve sepetleri satıyordu.

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72 ŞUBE TAMAMEN KAPATILDI

Şirket, iflas belirtilerinin ortaya çıkması üzerine ilk aşamada düşük performans gösteren 10 şubesini kapatmıştı. Ancak kapatılan 10 şirketin ardından performanslar ve gelirler tablosunda beklediği artışı gösterilemeyince geriye kalan 72 şube de kapatıldı.

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