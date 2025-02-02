500 bin lirası gasp edilmişti: Azmettirici hiç ummadığı biri çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Esenler’de bir araç kiralama şirketinde çalışanları silahla tehdit ederek 500 bin liraya gasbettiği iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan bir tanesi iş ortağı çıktı.

Olay, 11 Ocak'ta Menderes Mahallesi, Piri Reis Caddesi'ndeki araç kiralama ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, şirket sahibi E.U., iş ortağı S.Y., arkadaşları K.A. ve H.B. ile iş yerinde oturdukları sırada içeri giren silahlı 3 şüpheli, kasadaki 500 bin lira ve E.U.'nun cep telefonunu gasbederek kaçtı. Olayın ardından polis merkezine giden şirket sahibi E.U. şüphelilerden şikayetçi oldu.

500 bin lirası gasp edilmişti: Hiç ummadığı biri çıktı

HAYALET SİLAH VE ÖZEL ŞARJÖRÜ ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin olay yerine gelirken ve ayrılırken kullandıkları otomobilin plakası belirlendi. Çalışmaların devamında şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen A.Ç. (27) ve M.Ö. (23)'yü gözaltına aldı. Şüphelilerden A.Ç.'nin evinde hayalet silah olarak bilinen "Glock" marka tabancayla 33 mermi alan özel şarjör ele geçirildi.

500 bin lirası gasp edilmişti: Hiç ummadığı biri çıktı

OLAYIN AZMETTİRİCİSİ İŞ ORTAĞI ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada olayı mağdurlar arasında bulunan S.Y. (26)'ın organize ettiği belirlendi. S.Y.'nin daha önceden bir kafe de buluştuğu şüphelilere "Ortağım E.U., sanal kumar işi yapıyor. Çok parası var. Biz otururken iş yerine gelip parayı alır, benim söyleyeceğim hesap numarasına atarsınız. Ben payınızı size gönderirim" dediği iddia edildi.

500 bin lirası gasp edilmişti: Hiç ummadığı biri çıktı

Bu gelişme üzerine ilk anda mağdur olan S.Y.'de polis ekipleri tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden S.Y.'nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

500 bin lirası gasp edilmişti: Hiç ummadığı biri çıktı

500 bin lirası gasp edilmişti: Hiç ummadığı biri çıktı

500 bin lirası gasp edilmişti: Hiç ummadığı biri çıktı

500 bin lirası gasp edilmişti: Hiç ummadığı biri çıktı

500 bin lirası gasp edilmişti: Hiç ummadığı biri çıktı

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