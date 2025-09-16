500 metre mesafede 2 ceset. Ankara'da Uzman Çavuş'a pusu

Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 59. Cadde'de sabah saatlerinde Uğur Balkoca, 10 yıldır husumetli olduğu bacanağı Emre Bozkurt'a (36) pusu kurarak aracının içinden tabancayla ateş etti. Saldırının ardından bölgeden ayrılan Balkoca, bir kilometre ilerideki araziye giderek aynı silahla intihar etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Bozkurt ile Balkoca'nın cenazeleri çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öldürülen Emre Bozkurt'un Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Cinayetin meydana geldiği yere gelen Bozkurt'un aile fertleri ise sinir krizi geçirdi.

10 YILLIK HUSUMET

Olayla ilgili konuşan esnaf Melih Arslan; "Sabah olay yerine geldiğimiz polisin bölgeyi kapattığını gördük. İçeriye girmemize izin verilmedi. Bacanaklar arasında 10 senelik bir husumet olduğunu duyduk. Saldırgan bacanağını silahla öldürdükten sonra cinayeti işlediği yerin yaklaşık bir kilometre ilerisinde intihar etmiş. Vurulan kişi uzman çavuşmuş. Olayın ardından ekipler buradaydı. Çalışmalarını gerçekleştirdi" dedi.

İntihar olayının yaşandığı bölgede çalışan inşaat ustası Orhan Karakoç ise, "Sabah civarda polisleri gördüm. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Bir kişinin intihar ettiğini duydum. İncelemelerin ardından camına kurşun isabet eden bir otomobilin çekici üzerinde geçtiğini gördüm. Bildiğim kadarıyla olaya karışınlar bacanakmış. Aralarında problem varmış. Vurulan jandarma personeliymiş. Saldırgan da olayın ardından buraya gelip intihar etmiş" ifadelerine yer verdi.