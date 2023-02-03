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500 metrelik uçurumda keçi operasyonu 

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 500 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:33
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500 metrelik uçurumda keçi operasyonu 

500 metrelik uçurumda keçi operasyonu 
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İHA'nın haberine göre, Besni'nin Su Gözü mevkiinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Mehmet Korkulu, 500 metre yüksekliğinde bulunan uçurumda bir keçisinin mahsur kaldığını fark etti. 

Keçiyi kurtaramayan Mehmet Korkulu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine keçinin bulunduğu bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 

AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda mahsur kalan hayvanı bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti. Keçiyi teslim alan Mehmet Korkulu, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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