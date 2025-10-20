Doğu Asya’nın en eski şehirlerinden birini barındıran Liangzhu kültürüne ait insan kemikleri yığınının arasında, bu kemiklerden işlenmiş kafatası kapları ve maske benzeri nesneler gibi sıra dışı bulgulara rastlandı.

Birbirine karışmış seramik ve hayvan kalıntılarıyla birlikte kanallardan ve hendeklerden çıkarılan bu korkunç nesneler araştırmacılar içinde halen bilinmezliğini koruyor.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu kemikler MÖ 3.000 ila 2.500 yılları arasına, yani Liangzhu kültürünün kentleşme dönemine ait.

Daha önce Liangzhu'da yapılan araştırmalar kapsamında birçok mezarlık bulunmuş olsa da, hiçbirinde bu şekilde yontulmuş insan kemiklerine rastlanmadı. Beş farklı bölgeden çıkarılan 50'den fazla insan kemiğinde arkeologlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucu “işleme” izleri saptadı. Daha anlaşılır bir ifadeyle söylemek gerekirse bu kemikler parçalanmış, delinmiş, cilalanmış veya aletlerle öğütülmüştü.

Araştırmacılar, en çok işlenen kemiğin insan kafatası olduğunu saptadı.

Yatay olarak kesilmiş veya bölünmüş dört yetişkin kafatası “kafatasından kaplar” oluşturmak için kullanılırken, yukarıdan aşağıya bölünmüş dört kafatası daha iskelet maskesi benzeri nesneler haline getirildiği görüldü. Daha önceki yüksek statülü mezarlarda kafatası kaplarının bulunması, bu nesnelerin dini veya ritüel amaçlı kullanılmış olabileceğini üzerinde duruluyor.