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Daha önce ücretsiz alınıyordu. SGK’nın ilaç listesinden kaldırılan 52 ilaç hakkında karar

52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılmasına ilişkin açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 17:36
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52 ilaç hakkında yürütmeyi durdurma kararı

Daha önce ücretsiz alınıyordu. SGK’nın ilaç listesinden kaldırılan 52 ilaç hakkında karar
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İstanbul Eczacı Odası'nın, aralarında bebekler için diş jeli, çok kullanılan ağız ve boğaz spreylerinin bulunduğu 52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılması ile ilgili açtığı davada, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdiği bildirildi.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 8 Eylül 2021 tarihinde 52 ilacın (bebekler için diş jeli, çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri vb.) geri ödemeden çıkarılması ve hastaların eşdeğer ilaçlarda daha fazla fiyat farkı ödemesine neden olan maddelerine yönelik İstanbul Eczacı Odası tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi” sözleri kullanıldı.

Açıklamada, “Halk sağlığını korumak adına dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi bilgilerinize sunarız” denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Odamız tarafından, 8 Eylül 2021 günü 31592 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de yer alan 2021/5 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı’nın Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)’da kayıtlı 52 adet ilacın ödeme listesinden çıkarılmasına ilişkin,

1. Maddesinin (Tiyokolşikozit etkin maddesini mono ve/veya kombine içeren ve eklem ve kas ağrısı tedavisinde topikal olarak kullanılan ilaçların) dışında kalan 13 kalem ilaç bakımından,

2. Maddesinin (terapötik referans grubu belirlenerek aynı reçetede bir kutu ilacı ödenmesi),

3. Maddesinin
4. Maddesinin (eş değer ilaç uygulaması kapsamındaki taban birim fiyata yüzde 5 ilave edilerek birim fiyatı bulunması)

iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle 08.11.2021 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesi 2021/6809 esasına kayıtlı davada yukarıda belirtilen maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Halk sağlığını korumak adına dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi bilgilerinize sunarız.

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