52 kişiye mezar olan apartman hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı. İhmal değil resmen cinayet

Kaynak: AA
52 kişiye mezar olan apartman hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı. İhmal değil resmen cinayet
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Osmaniye'de 9 katlı Yonca Sitesi B Blok Apartman'ın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit ve binanın fenni mesulü hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Esenevler Mahallesi'ndeki apartmanın müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tamamlandı.

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Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, apartmanın yıkılmasına dair hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

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Binanın statik ve etriye hesapları, bindirme boyları, döşeme ve taşıma sisteminin Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerine uygun yapılmadığı yer alan raporda, şu ifadeler kaydedildi:

"Yonca Apartmanı B Blok binasının, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve yapı müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."

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Mevzuata ve yapı tekniğine aykırı olarak çalışma yapılan müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G'nin apartmandaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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