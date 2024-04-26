52 kişiye mezar olmuştu. “Patlıcan tarlasına bina dikmişler”

Kaynak: AA
52 kişiye mezar olmuştu. “Patlıcan tarlasına bina dikmişler”
6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyyan Apartmanı'na ilişkin davada sorumlu olan kişilerden şikayetçi olduğunu belirten müşteki Neslihan Kazancı, "Patlıcan tarlasına bina dikmişler. Babamı kumun içinde çıkardık. Ne hikmetse çevredeki binaların hiçbiri yıkılmadı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Harun Gümüşer, Muhammet Karaaslan ve tutuksuz sanık Nasuh A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı ise cezaevinden SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Savunmasında bilirkişinin adil bir yaklaşımda bulunmadığını öne süren Gümüşer, Kahramanmaraş'ta sayısız proje yaptığını ve 25 yıllık mühendis olduğunu söyledi. Karaaslan da daha önce verdiği beyanların geçerli olduğunu kaydetti.

14 aydan beri cezaevinde olduğunu belirten Kazancı ise ailesiyle birlikte depremin sıkıntılarını halen hissettiklerini, hem ailevi hem de sağlıksal nedenlerden dolayı tahliyesini istedi.

Tutuksuz Nasuh A. da binayla ilgili ticari bir faaliyetinin olmadığını, sadece arsa sahibi olduğunu söyledi.

"PATLICAN TARLASINA BİNA DİKMİŞLER"

Sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi olduğunu aktaran müşteki Neslihan Kazancı, "Çok sevdiğimiz insanları Reyyan Apartmanı'nda kaybettik. Patlıcan tarlasına bina dikmişler. Babamı kumun içinden çıkardık. Ne hikmetse çevredeki binaların hiçbiri yıkılmadı. Aynı deprem şiddetine rağmen aralarında çok kısa bir mesafe olmasına rağmen o bölgede neden Reyyan Apartmanı yıkıldı. Sorumlu olan kişilerin hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Duruşma salonunda yer alan diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını söyleyerek, cezalandırmalarını talep etti.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Temmuz tarihine erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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