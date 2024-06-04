54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu açıkladı

54 yaşındaki oyuncu Pazartesi günü Instagram hesabından dördüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.

Ünlü oyuncu bir paylaşım yaparak "54 yaşındayken kendimi hamile buldum" dedi ve ekledi: "Güvenli bir doğum için lütfen dualarınızla bizi kutsayın. Teşekkür ederim."

Hamile odluğunu açıklayan McGee, sosyal medyayı bir süreliğine kapatacağını söyleyerek “Şimdiden dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler." dedi.

Hamile olduğunu açıklamadan bir saat önce McGee, Belize'de tatil yaparken karnının tam olarak sergilendiği bir fotoğrafını yayınladı. Bir hayran "tümsek" yorumunu yaptığında oyuncu bunu "Evet" diyerek onaylamıştı.

Daha önceki ilişkilerinden üç çocuğu olan ünlü oyuncu 16 yıldır meslektaşı Marcello Thedford ile evli.