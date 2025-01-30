56 ilaç geri ödeme listesine eklendi! 3 tane de kanser ilacı var

Düzenleme: Kaynak: AA
56 ilaç geri ödeme listesine eklendi! 3 tane de kanser ilacı var

43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilaç geri ödeme listesine alındı. İlaçların arasında 3 kanser ilacı da var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. İlaçların arasında; 3 adet kanser ilacı da var. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında; 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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