56 ilde eş zamanlı kafes operasyonu: 150 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 56 ilde eş zamanlı olarak yapılan Kafes Operasyonunda 150 şüphelinin yakalandığını ve operasyonun devam ettiğini açıkladı

KAYNAK: Haber Merkezi
56 ilde eş zamanlı kafes operasyonu: 150 kişi yakalandı

Editör: Osmancan Erok

Bakanlık koltuğunu devraldıktan sonra her sabah bir çetenin veya mafyanın çökertilmesine yönelik yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren Ali Yerlikaya, bugün 56 ilde yapılan Kafes Operasyonunda 150 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

“56 İlimizde kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:

Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarımız devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum

AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:

HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRAN MALİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ!

ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE HER AN ENSELERİNDEYİZ

HEPSİNİ BİR BİR YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ”

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
Son Haberler
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız Siyaset
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız
Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli Sağlık
Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli
Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçta yeni rekor Ekonomi
Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçta yeni rekor
Ordu'da sel sonrası onarım çalışmaları Gündem
Ordu'da sel sonrası onarım çalışmaları
Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var OTOMOTİV
Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var
Rüyada subay görmek ne demek? Rüyada subay görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada subay görmek ne demek? Rüyada subay görmek neye işaret?