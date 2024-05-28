56 yıllık restoran zinciri iflas etti. Teker teker şubelerini kapatıyor

Kaynak: Haber Merkezi
56 yıllık restoran zinciri iflas etti. Teker teker şubelerini kapatıyor

ABD'nin restoran zinciri Red Lobste dünyaya nam salan ününe rağmen iflas etti. Yüzlerce şubesi bulunan deniz ürünleri ile ünlü Red Lobste'ın tek tek restoranlarını kapatması sektörde şok etkisi yarattı.

Bir yıldır batmamak için uğraşan ABD'nin dünyaca ünlü restoran zinciri Red Lobste mali zorlukları aşamayarak iflasını açıkladı.

Her ne kadar deniz ürünleri konusunda bir numara olan Red Lobster, müşteri azalması ve rekabet baskısı nedeni eli iflas başvurusunda bulundu.

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Red Lobster, ABD genelindeki restoranlarını azaltma yolunu giderek ülkenin yaşadığı ekonomik krizden etkilenmemeye çalışacak. Şirket Florida'daki 17 restoranının dışında diğer eyaletlerde de şubelerini kapatmaya başladı.

Şirketin 26 Mayıs'ta Florida'da yaptığı iflas başvurusunda son 5 yılda yüzde 30'luk bir müşteri azalması yaşadıklarını açıkladı.

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RESTORANLAR BELLİ SAYIDA SINIRLI TUTULACAK

Red Lobster'ın iflas başvurusuyla birlikte, 27 eyaletteki şubeleri n kapanması için de düğmeye basılmış oldu. Şirket, web sitesinde geçici olarak kapalı olduğu belirtilen 99 dükkanı ile birlikte geniş kapsamlı bir değişiklik sürecine girdi. Şirket kapanan restoranlardaki mutfak ekipmanlarının ise açık artırmayla satılacağını açıkladı.

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MÜŞTERİ AZALMASI VE REKABET İFLASI GETİRDİ

Red Lobster'ın iflas başvurusuyla yüzde 30 oranındaki müşteri kaybı ile birlikte sektördeki rekabetin şirketi büyük oranda zora soktuğu belirtildi. Red Lobster'ın iflas başrusu, ABD'deki restoran endüstrisindeki genel zorluklarla paralel olarak gerçekleştiği belirtildi.

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