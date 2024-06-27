563 yıllık Türk şehrinin içler acısı hali

563 yıllık Türk şehri Trabzon’a son yıllarda Arapların yoğun ilgisi olduğu biliniyor. Araplar, hem vatandaş olmak için şehirden konut satın alıyor, hem de turizm için Trabzon’u tercih ediyor.

Gazeteci Serkan Kafkas Trabzon’a gerçekleştirdiği ziyaretteki gözlemlerini paylaştı.

Esnafların çoğunun Arapça tabela kullandığına dikkat çeken Kafkas, “Trabzon’da gördüğüm manzara korkunç. Sandığımızın ötesinde daha büyük bir şekilde Arap kültürü şehri egemenliği altına almış” ifadelerini kullandı.

İşte Kafkas’ın Trabzon’la ilgili gözlemlerinden öne çıkan satırlar:

“TRABZON’U KAYBETMİŞİZ”

Yakın zamanda birkaç günlüğüne Trabzon’daydım. Gördüğüm manzara korkunç. Sandığımızın ötesinde daha büyük bir şekilde Arap kültürü şehri egemenliği altına almış. Buraya yalnızca birkaç örnek bırakabiliyorum ancak gördüğüm her şeyi çeksem yüzlerce tweet atmam gerekirdi.

Söylemeye dilim varmıyor ama Trabzon’u açık bir şekilde kaybetmişiz.

“ŞEHİRDEKİ BU İSTİLADAN TRABZON HALKI GAYET MEMNUN”

AKP’nin buna çanak tutmasıyla ilgili yıllardır yazıp çiziyoruz o yüzden bu sefer işin bu kısmına değinmeyeceğim. Daha acı bir şeyden bahsedeceğim.

Şehirdeki bu istiladan Trabzon halkı gayet memnun. Trabzon esnafı, fiyatlarını tamamen Arap turistlerin alım gücüne göre belirlemiş. Şehirde yaşayan orta ve alt sınıf vatandaşlar, ülkedeki genel ekonomik krizin üstüne bir de Arap turist enflasyonu ile mücadele ediyor.

Ancak ticaretle uğraşan Trabzonlular, Türk kültürünü, Türk dilini Arap kültürü ile takas etmeye dünden razıymış.

Alan razı satan razı. Diyecek pek bir şey yok. Fakat öte yandan gitmesek de görmesek de Trabzon da Türk vatanının bir parçası. Kaderine terk edilemez.