57 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı: Ünlü güzel Dubai'ye yerleşti

Verona Pooth, yıllardır kurduğu Los Angeles planını, büyük zaman farkı, jet lag ve zor uçuş nedeniyle gerçekleştirilemez buldu. Bir röportajında, “Yurt dışında yaşamak hep eksik kaldı ama Los Angeles planı, büyük zaman farkı ve karmaşık uçuşlar nedeniyle suya düştü” diyerek yeni tercihini açıkladı.

NEDEN DUBAİ?

Pooth, Dubai’yi seçerken güvenlik, yüksek hizmet kalitesi ve servis altyapısına dikkat çekti. “Güvenlik son derece yüksek, şehir bir hizmet cenneti; hizmet beş yıldız, servis bir yıldız artı. Ayrıca burada anonim kalmak da hoşuma gidiyor” dedi. Bu özellikler, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanların da benzer konfor ve güvenlik beklentisini hatırlatıyor.

AİLE İÇİ ÖNCELİKLER AĞIR BASTI

Pooth, “Ben bir iş bağımlısıyım, onlarca yıldır yedi gün çalışırcasına yaşadım. Çocuklar beni neredeyse hep çalışırken tanıdılar” diyerek yeni yaşam tercihini açıkladı. Küçük oğlu Rocco ile daha fazla birlikte olmak isteyen sunucu, “Rocco da evden çok çabuk ayrılacak. Diego bile 18 yaşında ABD’ye davrandı” sözleriyle, zamanın ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’DEN DUBAİ’YE UZANAN POPÜLER BİR EĞİLİM

Dubai, Türkiye’de de son yıllarda özellikle ünlü ve iş insanları tarafından sıkça tercih edilen bir yaşam merkezi haline geldi. Vergi avantajları, yaşam kalitesi ve uluslararası ortam, birçok kişi için çekim unsuru oluyor.