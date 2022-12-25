570 yıllık tarih İstanbul’un orta yerinde can çekişiyor. Her sabah kahredici manzaraya bakarak işe gidiyorlar

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

İstanbul’un eşsiz tarihi eserlerinden biri daha yok olma tehlikesi altında. İstanbul Kazlıçeşme’de bulunan ve 1452’de yapıldığı bilinen Kazlıçeşme Hamamı’nın içler acısı hali tarihi eser fotoğrafçısı Ömer Faruk Yavaşçay tarafından görüntülendi.

Fotoğraflarda tarihi hamamın yıkılmaya yüz tuttuğu görülürken yapının evsizlere sığınak olduğu da dikkat çekiyor. Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu’nun hemen karşısında, Fatih Cami’nin ise yanında yer alan yapı atıl durumda.

İBB HAREKETE GEÇTİ

Konunun gündeme gelmesi sonrası harekete geçen İBB ekipleri, tarihi yapının işgalcilerden arındırıldığını ve temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.