58 işçi fabrika yemeğinden zehirlenerek hastanelik oldu

Kaynak: İHA
58 işçi fabrika yemeğinden zehirlenerek hastanelik oldu

Malatya'da, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 58 işçi yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Akşama doğru saatlerde gerçekleşen olayda, Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerinden 58 kişi halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle Battalgazi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Yedikleri yemekten etkilendikleri tespit edilen 58 işçiden 55'i ayakta tedavi olurken 3 işçinin tedavisinin ise hala sürdüğü öğrenildi.

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İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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