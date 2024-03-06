5G’ye geçilecek tarih açıklandı. Bakan duyurdu

Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'ndaki "U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024 Etkinliği"nde gençlerle buluştu.

Depremden korunmada bina yapılarının önemine vurgu yapan Uraloğlu, "Orada gözlemlerim oldu. İki tane bina var. Bir tanesinde hiçbir sıkıntı yok, neredeyse çatlağı yok, diğeri ise yerle bir olmuş. Onun için biz mühendislerin, mimarların bu anlamdaki hassasiyeti kıymetli. En ufak bir ayrıntı çok sayıda insanın hayatına mal olabilir. Onun için her şeyi dikkatli yapmalıyız." İfadelerine yer verdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin konumunun önemine dikkat çekerek, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebildiğini söyledi. Uraloğlu, "Burada yaklaşık 40 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla, yaklaşık 1,5 milyar insan ve yine yaklaşık 8,5 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Böyle bir coğrafyada bulunuyoruz." dedi.

"2071'i planlıyoruz"

Doğu-batı ekseninde Kuzey, Orta ve Güney koridorların olduğunu söyleyen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Güney Koridor şu anda en aktif kullanılan koridor. Orta Doğu'daki karışıklıklardan ve onun devamında Süveyş Kanalı'ndan ticari gemilerin geçmesindeki oluşan sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. 35 gün giden mal 45 günde gidebiliyor. Orta Koridor'dan gittiği zaman demir yoluyla çok daha kısa sürelerde gidebiliyor ama orada bir kapasite var. Bu kapasiteyi artırmamız gerekir. Kalkınma Yolu Koridoru var. Bu da Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemize 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol. Burada ciddi şekilde çalışıyoruz. Projeler bitme aşamasında, epey bir mesafe aldık."

"Biz yarını değil, 2028'i değil, biz 2035'i değil, 2053'ü değil, biz 2071'i artık planlıyoruz. Bugün 2071'leri planlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bunda da Cumhurbaşkanı'mızın açtığı ufuk gerçekten kıymetlidir. 272 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz ve ağırlıklı olarak demir yollarını yapmayı hedefliyoruz. 22 yılda ulaştırmaya yaklaşık 275 milyar dolarlık yatırım yaptık."