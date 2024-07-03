6-1'in intikamı

Kaan Ayhan, Avusturya ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Maç beklediğimiz gibi zor geçti. Avusturya'nın güçlü bir takım olduğunu biliyorduk ve ona göre hazırlanmıştık. Daha rahat bir galibiyet almayı umut etsek de, sonuçta istediğimiz üç puanı aldık." dedi.

Çeyrek final sevincini dile getiren Kaan, "Çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Sahada her zaman en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışıyoruz ve bu maçta da bunu başardığımızı düşünüyorum. Oyunumuzu daha da geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşları Mert Günok ve Merih Demiral hakkında da konuşan Kaan, "Mert'in kritik kurtarışları maçın seyrini değiştirdi. Merih ise bugün sahada harika bir performans sergileyerek galibiyetimizde büyük rol oynadı." yorumlarında bulundu.

Son olarak, kendi performansı hakkında konuşan Kaan, "Orta sahada oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Takım olarak özgüvenimiz arttı. Ülkemiz futbolda yüksek beklentilere sahip ve bu bazen üzerimizde fazladan bir baskı yaratıyor. Grup aşamasını geçtikten sonra bu baskıyı üzerimizden attık. Avusturya'nın favori olarak görülmesi bize ekstra bir motivasyon sağladı ve 6-1'lik o maçın intikamını almış olduk." şeklinde konuştu.